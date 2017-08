In Nieuwe-Tonge heeft dinsdagavond 15 augustus 2017 een ongeval plaatsgevonden op de kruising N215 met de Molendijk. Een personenauto en een bestelwagen botsten op elkaar. Er raakte een persoon gewond, het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.

Een bestuurder van een tractor schoot te hulp door een van de beschadigde voertuigen van de weg te slepen zodat het verkeer weer door kon stromen.