Twee vrachtwagens botsen op N59 bij Hellegatsplein

Op de N59 tussen de Schaapsweg en Hellegatsplein zijn vrijdagmiddag 28 juni 2024 twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Door het ongeval eindigde de voorste vrachtwagen tegen de geleiderail. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Beide chauffeurs zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De voorste vrachtwagen kon zijn weg vervolgen na de aanrijding, terwijl de achterste vrachtwagen door een berger moest worden weggesleept.

Als gevolg van het ongeluk werd de rijbaan afgesloten, en werd het verkeer omgeleid via de parallelweg. Dit leidde tot een flinke file met een vertraging van ongeveer 40 minuten. De weg was al extra druk door de spits en bezoekers van Concert at Sea, wat de situatie nog verder bemoeilijkte.



Door Internetredactie Omroep Archipel