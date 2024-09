Tweede editie Bubbles & Lemonade Party op 6 september

Op 6 september 2024 organiseert het Jongerenactiviteiten Centrum (JAC) in Middelharnis, onderdeel van Stichting Zijn, opnieuw de Bubbles & Lemonade Party. Na het succes van vorig jaar, waar 86 jongeren op afkwamen, staat het evenement dit jaar in het teken van Glitter & Glamour.

Door Danny Rijkels

De Bubbles & Lemonade Party is een evenement georganiseerd door en voor jongeren. Dit jaar is het feest gericht op leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas. Jongeren vanaf 16 jaar spelen een actieve rol in de organisatie, van het bedenken van de activiteiten tot het versieren van de locatie. Met diverse activiteiten zoals glittertattoos, een pannakooi en het maken van armbanden, wordt geprobeerd om jongeren van verschillende leeftijden een leuke avond te bezorgen.

Het thema van dit jaar, Glitter & Glamour, biedt de jongeren de kans om zich feestelijk uit te dossen in mooie jurken, avondkleding of glitterpakken, maar dit is zeker niet verplicht. "Er waren aardig wat jongeren die aangaven dat ze graag hun glitterjurk eens buiten kerst of oud en nieuw wilden dragen. Toen dachten we, laten we een Glitter & Glamour-thema doen voor de Bubbles & Lemonade Party," zegt Kim de Haan, jongerenwerker bij Stichting Zijn.

Een bijzonder aspect van de party is de betrokkenheid van de jongeren zelf, wat niet alleen zorgt voor een feest op maat, maar ook bijdraagt aan hun ontwikkeling. Zo krijgen jongeren de kans om hun talenten te laten zien, of het nu gaat om het draaien van muziek, het organiseren van activiteiten of het helpen in de catering. Jayden, een jonge DJ in ontwikkeling en vaste bezoeker van het JAC, zal dit jaar bijvoorbeeld een aantal uren achter de draaitafel staan.

De veiligheid van de jongeren staat hoog in het vaandel. Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding door zowel jongerenwerkers als ervaren vrijwilligers. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het aantal deelnemers, waarbij het maximum is gesteld op 150 jongeren. Dit zorgt ervoor dat er genoeg ruimte en toezicht is om het feest in goede banen te leiden.

Hoewel de nadruk van het feest ligt op een feestelijke avond vol plezier, is het JAC niet alleen een plek voor speciale evenementen. Doordeweeks, van dinsdag t/m vrijdag, is het centrum een veilige en gezellige plek waar jongeren terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Daarnaast staan de jongerenwerkers klaar om hen te helpen met al hun vragen, of dat nu gaat om school, werk, of andere zaken. "Iedereen heeft wel eens een moeilijke periode, en dan is het fijn als iemand even meedenkt, advies geeft of gewoon luistert," legt Matthijs Markwat, ook jongerenwerker bij Stichting Zijn, uit.

Het feest wordt gehouden van 19:00 tot 22:00 uur. Aanmelden voor de Bubbles & Lemonade Party kan via jongerenwerk@zijngo.nl of via sociale media. De organisatie hoopt dit jaar op een opkomst van 100 jongeren, die net als vorig jaar met een glimlach en een hoofd vol mooie herinneringen naar huis zullen gaan.

