Tweede Kamerlid op bezoek bij Spoedeisende hulp Dirksland

De gemeenteraden van Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Schouwen-Duivenland namen eerder unaniem een D66-motie aan die opriep om zo veel mogelijk met samen te werken om sluiting van de Spoedeisende hulp (SEH) in Dirksland te voorkomen. Reden genoeg voor Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) om eens op bezoek te komen.

“Regio werkt goed samen op gebied van zorg”

De regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten werkt goed samen als het gaat om (spoed)zorg. Dat is een van de conclusies na het overleg in het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, dat samen met Tweede Kamerlid Wieke Palusma, Zorggroep Haringvliet, Cura Mare en de lokale D66 fracties van Voorne aan Zee en Goeree-Overflakkee werd georganiseerd. Verder was Palusma onder de indruk van de manier waarop de SEH hier geregeld is.

Eerder al spraken gemeenten uit onze regio, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgpartijen zich via een persbericht uit over de goede samenwerking op gebied van spoedzorg. “Samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de ouderenzorg van CuraMare, Spijkenisse Medisch Centrum, huisartsen en bijvoorbeeld de ambulancedienst, maken we ons hard voor behoud, verbetering en versterking van de acute voorzieningen die er nu zijn”, aldus de burgemeesters Ada Grootenboer-Dubbelman en Peter Rehwinkel (Voorne aan Zee). Ook gemeenten Schouwen-Duiveland en Nissewaard sluiten zich hierbij aan.

Sluiting niet aan de orde

Verder verzekerde Paulusma opnieuw dat een sluiting van de SEH en/of het ziekenhuis in Dirksland niet aan de orde is. “Die luxe hebben we hier niet, maar in het algemeen kan spoedzorg in Nederland beter worden georganiseerd met een hogere kwaliteit.” Voor Cura Mare, de grootste zorgaanbieder en werkgever van het eiland, sprak voorzitter van de raad van bestuur Koos Moerland. Hij pleitte voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede, toegankelijke en bereikbare zorg in onze regio die door haar relatief lage bevolkingsdichtheid, een specifieke aanpak behoeft.

Zorg is een brede keten

Na het bezoek van Paulusma aan de SEH in Dirksland werd de weg vervolgd naar huisartsenpraktijk Westplaat in Sommelsdijk. Hier werd nog doorgepraat over de uitdagingen en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en acute en minder acute zaken. Huisarts Anne van Oosten gaf samen met praktijkmanager Leontien van der Ploeg een bevlogen uitleg en rondleiding door de praktijk. Hieruit werd duidelijk dat samenwerking, bijvoorbeeld door het gebruik van één digitaal patiëntendossier, van groot belang is.