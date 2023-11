Tweede Kamerverkiezingen 2023 op Goeree-Overflakkee

Bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben in 2023 op Goeree-Overflakkee 83,3% van de stemgerechtigden gestemd. Dat is 0,7% meer dan in 2021. De meeste stemmen gingen naar de PVV, 28,3% (16,1% meer dan in 2021). Als tweede partij de SGP met 15,1% (0,9% minder). De VVD behaalt een derde plaats met 12,4% (8,7% minder).

Nieuwkomer NSC staat op de vierde plaats met 12,2%. Kijk op de website van de NOS voor meer uitslagen. Met de interactieve kaart kunt u per gemeente bekijken wat de uitslag is. Ook kunt u zelf een mogelijke coalitie bouwen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws