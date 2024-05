Tweede lezing over FLUZI trekt volle zaal in Ooltgensplaat

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseerde maandagavond 27 mei 2024 voor de tweede keer een lezing over de FLUZI. Net als bij de vorige lezing van Jan Both in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk waren alle stoelen in de raadzaal van het Oude Raadhuis bezet.

Verslaggever Ron Broekhart sprak met Jan Both.



Door Internetredactie Omroep Archipel