Tweede oorlogsmonument geplaatst in Melissant

In de tuin van wooncomplex Vollenhove in Melissant is zaterdag 14 september 2024 een tweede oorlogsmonument onthuld. Dit nieuwe monument is speciaal opgericht ter nagedachtenis aan acht voormalige inwoners van Melissant en een Britse piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven hebben verloren.

Het monument is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van verschillende partijen, waaronder de Dorpsraad van Melissant.

Voor de onthulling is speciaal familie van Dirk Sieling overgekomen uit Nieuw-Zeeland. In het Streekmuseum kregen we de kans om met hem te spreken, waar hij samen met zijn vrouw een bezoek bracht om de historie van zijn familie en de gebeurtenissen tijdens de oorlog te herdenken.



