Tweede prijs voor CSG Prins Maurits bij Vakkanjers finale

Op 4 juni 2024 presenteerden leerlingen hun baanbrekende technologische oplossingen binnen het thema Olympische Spirit tijdens de finale van Vakkanjers op Papendal in Arnhem. Vakkanjers startte het schooljaar met meer dan 7.500 deelnemende leerlingen van groep 7 tot en met de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk stonden de beste 40 teams in de grote finale; en dat was één groot feest.

Na een spetterende opening was het voor de CSG Prins Maurits om 11:00 uur tijd voor de presentatie op een groot podium voor een deskundige jury. Meiden uit de vwo-brugklas hebben het afgelopen schooljaar een compleet nieuwe sport ontwikkeld: Surfmode. Bij Surfmode wordt met een surfplank van een schans gegleden waarna er een parcours wordt afgelegd waar punten mee verdiend kunnen worden. Hoe sneller het parcours wordt afgelegd, hoe meer punten er behaald worden. Samen met tien andere teams was de strijd om de eerste plek nu echt begonnen. De presentatie verliep vlekkeloos. Alle technische snufjes in de maquette werkten; de automatisch aangedreven schans, de ledverlichting en de propeller op zonne-energie. Na afloop was er lovend commentaar van de jury. De meiden hebben de tweede prijs behaald in de categorie Vakkanjer Scout, een topprestatie! Dit is tot stand gekomen door een sterk staaltje teamwork en tomeloze inzet van de afzonderlijke deelnemers. Om het te vieren hebben de dames op de terugweg gedineerd bij hun favoriete fastfoodketen.



