Tweede ronde duurzaamheidscampagne van start

In juni 2018 is de duurzaamheidscampagne in de gemeente Goeree-Overflakkee van start gegaan. Doel van de campagne is om het verduurzamen van particuliere woningen te bevorderen. De campagne bestaat uit drie rondes. Iedere ronde bevat een mobiele showroom, diverse wijkacties en gratis quickscans. Daarnaast is iedere ronde gekoppeld aan een inkoopactie. De tweede ronde start begin september, dan kunnen inwoners zich ook inschrijven voor de inkoopactie 'Isoleren'. Een onmisbare basis voor duurzaam wonen. De inkoopactie voor zonnepanelen is verlengd tot en met 5 oktober.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus doel: energieneutraal in 2020. Dit doet zij niet alleen, daar dragen ook inwoners en ondernemers hun steentje aan bij. Deze duurzaamheidscampagne is bedoeld om inwoners te helpen hun eigen huis (verder) te verduurzamen.

De eerste ronde van de duurzaamheidscampagne was succesvol. Meerdere inwoners hebben gebruik gemaakt van het gratis advies aan huis voor het verduurzamen van hun woning, de zogenaamde quickscans. Ook hebben verschillende inwoners zich ingeschreven voor de inkoopactie zonnepanelen. Binnenkort worden de eerste panelen op de daken geïnstalleerd.

Tweede ronde duurzaamheidscampagne

Nu het einde van de vakantieperiode nadert, starten WoonWijzerWinkel en de gemeente Goeree-Overflakkee de tweede ronde van de duurzaamheidscampagne. Tijdens deze ronde kunnen inwoners zich inschrijven voor de inkoopactie ‘Isoleren’. Het isoleren van een woning is een onmisbare basis van duurzaam wonen. Isolatie voorkomt namelijk onnodig energieverbruik doordat het de warmte houdt waar die hoort; in de zomer buiten en in de winter binnen. Ook deze ronde bezoekt de WoonWijzerWagen weer verschillende dorpskernen. In deze mobiele showroom kunnen inwoners de aangeboden isolatie-maatregelen zien, ervaren en aanraken. De data en locaties zijn te vinden op www.woonwijzerwinkel.nl/go.

Alsnog zonnepanelen aanschaffen? Dat kan!

De inkoopactie voor zonnepanelen viel gedeeltelijk in de vakantieperiode. Omdat veel mensen door de vakantie niet hebben kunnen profiteren van deze inkoopactie, is besloten om de actie te verlengen. De inkoopactie loopt tot en met 5 oktober.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheidscampagne en de inkoopacties is te vinden op www.woonwijzerwinkel.nl/go. Ook kan telefonisch contact op worden genomen met de WoonWijzerWinkel via 010-747 01 47.