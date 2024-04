Tweedehands modespektakel bij Goed voor Goed

De modeshow bij Goed voor Goed op donderdag 18 april 2024 was wederom volledig uitverkocht, weliswaar met gratis toegang. Het tekort aan zitplaatsen mocht de pret niet drukken. Alle bezoekers, zelfs op de tweede ring, genoten van dit bijzondere evenement dat voor de 7e keer werd georganiseerd.

Achter de coulissen was alles tot in de puntjes georganiseerd. Elk model had zijn of haar eigen tweedehands kleding met accessoires, en er was een strak schema voor de catwalk. De modellen moesten daarom soms lang wachten, maar dat deerde niemand en het plezier straalde er bij iedereen af.



Door Internetredactie Omroep Archipel