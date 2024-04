Twirlvereniging Vivace in de prijzen

Robin Vos en Cynthia Broeders van Twirlvereniging Vivace zijn afgelopen Paasweekend naar Eindhoven afgereisd om daar hun skills te laten zien op de Europees Kampioenschappen baton twirling. Robin is met het nationale pomteam 2e van Europa geworden. Zij hebben met het thema Olympische Spelen een krachtig optreden laten zien en mochten hierdoor een zilveren medaille mee naar huis nemen. Cynthia is in de finale in een zwaar deelnemersveld met het onderdeel 2-baton 8e geworden. De twirlvereniging is trots op deze geweldige prestaties.

Zaterdag 6 april 2024 nemen verschillende solisten en het jongste team van Vivace deel aan een twirlwedstrijd in Zierikzee. Hier mogen zij laten zien wat ze in huis hebben en een gooi doen naar de podiumplaatsen. De twirlvereniging traint elke maandagavond vanaf half 7 in De Staver in Sommelsdijk.



Door Internetredactie Omroep Archipel