Uitbreiding duurzaam wagenpark gemeente Goeree-Overflakkee

Het wagenpark van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt de komende jaren verduurzaamd. Het huidige wagenpark wordt in fasen vervangen door elektrische auto's. De opzichters van de buitendienst rijden nu ook volledig elektrisch. Zij hebben op 8 oktober 2019 zes nieuwe elektrische auto's in gebruik genomen.

Volledig duurzaam wagenpark

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil in 2030 beschikken over een volledig duurzaam wagenpark. De auto’s van de buitendienst zijn niet de eerste elektrische auto’s die de gemeente heeft aangeschaft. Zo rijden de medewerkers van het team bouw- en woningtoezicht en het team handhaving al enige tijd elektrisch. De auto’s zijn herkenbaar aan het ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’ logo en de foto’s van aansprekende plekken op Goeree-Overflakkee.

Gezondere leefomgeving

Met een duurzaam wagenpark wordt de CO2-uitstoot verminderd. Zo hoopt de gemeente bij te dragen aan een gezondere leefomgeving. Ook hoopt de gemeente meer bewustwording te creëren voor duurzaam en elektrisch rijden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verduurzaming van het wagenpark of heeft u een algemene vraag over duurzaamheid, neem dan contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee via het telefoonnummer 140187.