Uitbreiding speeltuin Kinderafdeling dankzij gift

In september 2022 werd een nieuw speeltoestel officieel geopend in de tuin van de Kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De kleurrijke zeehond is een schenking van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, zij kregen het geld via kunstenares Jeanet van der Kamp. Jeanet veilde in december vorig jaar 20 schilderijen voor dit goede doel. Inmiddels heeft het nieuwe speeltoestel al voor veel vrolijke gezichtjes gezorgd.

Voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, Karel Olsthoorn, is erg dankbaar voor het mooie initiatief van Jeanet: “Als Stichting zetten we ons in voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in ons ziekenhuis verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zetten wij ons als stichting in om juist die zaken te realiseren.”

Het komt regelmatig voor dat mensen in hun testament een bedrag van hun vermogen schenken aan de stichting en daarmee aan het ziekenhuis. Soms omdat ze daar zelf goed verzorgd zijn of gewoon omdat ze het ziekenhuis een warm hart toedragen. Ook zijn er regelmatig hartverwarmende initiatieven zoals die van Jeanet van der Kamp. Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op de website: vrienden.vanweelbethesda.nl.