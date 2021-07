Uitje in eigen huis voor bewoners De Vliedberg

De binnentuin van De Vliedberg in Ouddorp was donderdagmiddag 15 juli 2021 gevuld met kramen. Geen gewone markt, maar een oude ambachtenmarkt. Bewoners bezochten met een naaste of familielid de markt in de binnentuin en in konden in de aangrenzende ruimte koffiedrinken met wat lekkers.

“’s Ochtends was er met het opbouwen al van alles te zien voor de bewoners. Ze genoten al van die levendigheid. Het organiseren van buitenactiviteiten past binnen de bestaande maatregelen én zijn bovendien een stimulans voor bewoners om naar buiten te gaan. Het is fijn dat we de bewoners weer een grotere activiteit kunnen bieden”, vertelt dagbestedingscoach Carmen Stadhouders. “Al een tijdje kiezen we bewust voor buitenactiviteiten. Zo zijn er de laatste tijd al diverse muziekoptredens geweest en is vandaag de oude ambachtenmarkt.”

Een jas of een plaid was donderdagmiddag wel nodig vanwege de wind, maar de sfeer was er niet minder om. De Stichting Zeeuwse Klederdracht uit Goes, die ambachtsmarkten door het hele land organiseert, had allerlei ambachtslieden voor deze markt opgetrommeld. Zelfs twee dames uit Staphorst hadden er tweeënhalfuur rijden voor over om producten met het typisch Staphorster stipwerk te tonen en te laten zien hoe je dit vakwerk doet. “Gezellig hoor”, zeiden de dames, “zo hebben wij ook een leuk dagje uit”.

Van babbelaars bakken, nautisch schilderen tot het wassen en weer opmaken van Zuid Bevelandse kappen: de bewoners keken hun ogen uit! “We hebben dit al zo lang gemist”, zegt een bewoner die aan de arm van een verzorgende een rondje doet over de markt. “Het is echt genieten én gezellig om even een uitje in eigen huis te hebben!” De ambachtenmarkt is voor herhaling vatbaar.

Na afloop van de markt schonk De Stichting Zeeuwse Klederdracht twee klederdrachtpoppen in Goeree-Overflakkeese dracht. Zij krijgen een mooi plaatsje in woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Modelbouwer van schepen Hans Weezepoel schonk een model van een hoogaars aan De Vliedberg. Door bewoners en medewerkers van beide locaties worden beide schenkingen zeer gewaardeerd!