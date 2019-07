Uitkomsten externe analyse zwembad de Staver bekend

Op 9 april 2019 besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee om Sportfondsen de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van een externe analyse over zwembad de Staver in Middelharnis. Aanleiding hiervoor waren de aanhoudende vragen over de klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering in het zwembad.

Het doel van de analyse was om op een objectieve wijze, door een onafhankelijke partij, onderzoek te laten doen naar de huidige technische en klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering in zwembad de Staver. De achterliggende vraag van het college was of er vertrouwen mag zijn dat de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) voorziet in een veilige zwemomgeving.

Opzet van de analyse

Als eerste richtte de analyse van Sportfondsen zich op de fysieke omgeving in het zwembad. Daarbij is de staat van de huidige machines en installaties onderzocht en of deze functioneren conform de geldende wet- en regelgeving. Het tweede onderdeel van de analyse ging over de bedrijfsvoering van de stichting SRGO. De klimatologische omstandigheden vormen het derde deel van de analyse. Ten slotte zijn er door Sportfondsen aanbevelingen gedaan over verbetermogelijkheden.

Stichting SRGO heeft in een eerdere fase zelf aanpassingen aangedragen richting de gemeente, ten behoeve van de verbetering van de lucht- en waterkwaliteitsbeleving. De gemeente heeft bij de opdrachtverlening Sportfondsen gevraagd om deze voorgestelde aanpassingen in de analyse mee te nemen.

Conclusies

Sportfondsen concludeert dat zwembad de Staver, ten aanzien van veiligheid, hygiëne, technische bedrijfsvoering en klimatologische omstandigheden, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wel heeft Sportfondsen een aantal aanbevelingen gedaan. Deze richten zich op een aantal bedrijfsvoeringsaspecten en de optimalisatie van de lucht- en waterkwaliteitsbeleving. De aanbevelingen van Sportfondsen onderschrijven de aanpassingen die de stichting SRGO eerder heeft aangedragen. De gemeente gaat in gesprek met de stichting SRGO om in gezamenlijkheid de voorgestelde verbeteringen door te voeren.

Mede op basis van de grondige analyse van Sportfondsen heeft het college het vertrouwen dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden.