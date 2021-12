Uitnodiging boostervaccinatie inwoners Goeree-Overflakkee

Om de inwoners van Goeree-Overflakkee zo goed en snel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus hebben de huisartsen van Goeree-Overflakkee samen met CuraMare, de gemeente en de ondernemersvereniging FOGO besloten de handen ineen te slaan om de GGD te helpen en zo de boostervaccinaties voor de inwoners van het eiland te versnellen. Zij doen dit in nauwe afstemming met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Uitnodiging per brief

Alle huishoudens op Goeree-Overflakkee ontvangen op zeer korte termijn een brief met een datum en tijdvak waarop ze terecht kunnen op de boosterlocatie. Inwoners die onverhoopt geen brief ontvangen, kunnen kijken op www.goeree-overflakkee.nl/gobooster voor alle informatie.

Om de boostercampagne op Goeree-Overflakkee op een goede manier te laten verlopen, zijn alle inwoners van 18 jaar en ouder verdeeld in twee leeftijdsgroepen; de groep inwoners van 40 jaar en ouder en de groep van 18 tot en met 39 jaar. In de uitnodiging staat duidelijk vermeld wie wanneer welkom is voor de boostervaccinatie.

Extra locatie voor inwoners van Goeree-Overflakkee

De inwoners van Goeree-Overflakkee van 18 jaar en ouder kunnen voor hun boostervaccinatie terecht op de vaccinatielocatie Recreatiecentrum de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk.