Uitslaande brand in woonhuis Oude-Tonge

Aan de Heerendijk in Oude-Tonge is in de nacht van vrijdag 19 januari op zaterdag 20 januari 2024 brand ontstaan in een woning. De brand werd om ongeveer 03:15 uur ontdekt, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Niemand was meer in de woning aanwezig.

Om de brand te blussen werden meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet. Daarnaast werd vanaf de Kaai een groot watertransportsysteem opgebouwd om voldoende bluswater te kunnen leveren. Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand, en de naastliggende schuur is behouden gebleven.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws