Uitslaande brand in woonhuis Oude-Tonge

In de nacht van vrijdag 17 mei op zaterdag 18 mei 2019 is rond 01:40 uur brand uitgebroken in een woning aan de Jupiterhof in Oude-Tonge. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand uitslaand en bleek dat er nog één persoon in de woning aanwezig was.

De brandweer heeft een man uit de woning gehaald. De vrouwelijke bewoner was reeds in veiligheid. Ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team heeft zich over beide slachtoffers ontfermd waarna de slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle. Team Brandonderzoek van de brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.