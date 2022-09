Uitslaande brand monumentaal pand Sommelsdijk

Op zondagmorgen 11 september 2022 is er brand uitgebroken in een monumentaal pand aan de Voorstraat in Sommelsdijk. Omstreeks 10:35 uur brak de brand uit op de zolder van een appartementsgebouw. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand om met meerdere eenheden de brand te bestrijden.

Alle bewoners konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. De voorzijde van het pand is afgezet in verband met mogelijk instortingsgevaar.