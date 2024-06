Uitverkochte zalen voor Jeugdtheaterschool Houten Aap

Jeugdtheaterschool Houten Aap speelde in het weekend van 8 juni 2024 de voorstelling "Noord Zuid" voor twee uitverkochte zalen. Bijzonder was de aanwezigheid van Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder van Kunst & Cultuur.

Sinds de oprichting in 2022 heeft de theaterschool 55 leerlingen. Dit keer bracht regisseur Mark van Vliet met 28 leerlingen een origineel stuk, gebaseerd op het kinderboek "In de Soete Suikerbol". Het verhaal draait om twee koninkrijken in oorlog, met veel humor en een goede afloop.

De productie werd medemogelijkgemaakt door een gemeentelijke subsidie. Na afloop sprak wethouder Eijkenduijn en moedigde nieuwe producties aan.



Door Internetredactie Omroep Archipel