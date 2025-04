Uitwisselingen op RGO College: een mooie manier om grenzen te verleggen

Elk jaar organiseert RGO College verschillende uitwisselingen voor haar leerlingen. Het doel is hen de kans te geven de wereld buiten Goeree-Overflakkee te verkennen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers. Door te ervaren hoe het er op een school in het buitenland én in een ander gezin aan toe gaat, leren zij de verschillen tussen mensen en culturen te respecteren en hun plek in de wereld te bepalen. De leerlingen worden zich bewuster van andere talen, culturen, normen en waarden.

De RGO vindt het belangrijk dat jongeren leren met een open en tolerante houding te kijken en functioneren binnen een diverse samenleving. Als leerlingen in een gastgezin verblijven, leren zij om een goede gast te zijn. Als zij vervolgens een buitenlandse leerling in hun eigen gezin ontvangen, leren zij om de rol van gastheer/gastvrouw aan te nemen. Daarnaast wordt er tijdens de uitwisselingen vaak gewerkt aan een thema dat gelinkt kan worden aan een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG's) van Unesco, zoals duurzaamheid, identiteit of water.

Erasmus+

Sinds 2023 is RGO College Erasmus+ geaccrediteerd. Dit betekent dat de school tot en met 2027 gegarandeerd subsidie krijgt van Erasmus+ en dat alle uitwisselingen daarvan betaald worden.

Leerlingen van elk leerjaar kunnen meedoen

Mariska Rufi, Coördinator Internationalisering bij RGO College, vertelt: "Dit schooljaar staan er zes uitwisselingen op het programma. Leerlingen van klas 1 konden zich inschrijven voor een uitwisseling met Spanje. Voor klas 2 en 3 is dat Frankrijk, voor klas 4 Duitsland en voor klas 5 Slowakije. Ook voor de havo 5 leerlingen met het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) is een uitwisseling met een Franse school."

Alle uitwisselingen bestaan uit een uitreis van een (school)week en een inreis van een (school)week. Behalve de BSM-reis: voor deze uitwisseling ontmoeten de leerlingen hun Franse partnerschool in de Ardennen. Leerlingen die meedoen aan de uitwisseling, worden gematcht met leerlingen van de partnerschool. Dit gebeurt op basis van het matchingformulier dat door alle deelnemers wordt ingevuld. Mevrouw Rufi is enthousiast: "De ene match blijkt in de praktijk beter te werken dan de andere, maar gedurende de week zijn de leerlingen voornamelijk met de hele groep op stap. Het is vaak een gezellige boel."

Een ervaring voor het leven

"Voorafgaand aan de uitwisseling zijn de meeste leerlingen wel wat gespannen, maar na afloop zijn zij een mooie ervaring rijker. Je ziet ze gedurende week groeien. Sommige leerlingen zoeken hun match later nog eens op, en soms komen leerlingen van de partnerschool nog eens terug met hun ouders," vertelt mevrouw Rufi.

Ook de deelnemers zelf zijn enthousiast. Een leerling die meedeed aan de uitwisseling met Griekenland deelde achteraf: "Mijn gastgezin was superlief, ik heb niet normaal veel cadeautjes meegekregen." Een Spaanse leerling die recent in een Nederlandse gastgezin verbleef, gaf zijn ervaring een perfect cijfer: "I give this exchange week a 10 out of 10."

Naast de uitwisselingen voor leerlingen biedt de RGO ook mogelijkheden voor het personeel. Zo kunnen zij bijvoorbeeld jobshadowen op een school in het buitenland of een internationale cursus volgen met als doel te leren van collega's uit heel Europa.

Mevrouw Rufi: "Deze uitwisselingsprogramma's dragen bij aan de persoonlijke en professionele groei van iedereen die meedoet. Ook versterkt het onze internationale samenwerking. Het is een ervaring die je niet wilt missen."

Door Internetredactie Omroep Archipel