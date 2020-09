Uniek transport voor Windpark Blaakweg

Aan de Blaakweg in Nieuwe-Tonge is de ontwikkeling van Windpark Blaakweg in volle gang. Eind september / begin oktober 2020 zullen alle onderdelen van de windmolens op locatie aankomen en zal naar verwachting half oktober gestart worden met het opbouwen van de eerste windturbine.

Uniek transport

Om alle onderdelen op locatie te krijgen is soms bijzonder transport nodig. Zo is het met regulier transport niet mogelijk om de bladen van de windmolens door de bocht van de Oudelandsedijk-Blaakweg te vervoeren. Leverancier Nordex zal daarom voor het laatste deel van het transport gebruik maken van een Bladelifter. Met deze Bladelifter kunnen ze het blad in de moeilijkere bochten liften en verticaal kantelen. Dit is een unieke manier van transport en één van de eerste keren dat dit transportmiddel in Nederland wordt ingezet.

Verkeersmaatregelen

Mede door deze manier van transport is een totale wegafsluiting gelukkig niet nodig. In de periode van 21 september tot en met 13 november 2020 dient het verkeer wel rekening te houden met tijdelijke verkeershinder. Tijdens die momenten zullen verkeersregelaars worden ingezet, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Bebording op locatie geeft aan op welke plekken het verkeershinder kan optreden.