Up2Havo brugklasleerlingen RGO College herdenken Watersnoodramp tijdens themaweek

Bij RGO college zijn er dit schooljaar twee Up2Havo brugklassen gestart. Dit programma is voor leerlingen met een mavo-havo of havo-advies en duurt zes jaar in plaats van vijf. Hierdoor is er meer tijd om het diploma te halen én om de wereld buiten school te ontdekken. In het kader van de Watersnoodramp van 1953 was er voor deze brugklasleerlingen een speciale themaweek. Zo brachten zij een bezoek aan de rampbegraafplaats in Oude-Tonge, aan het Streekmuseum en kregen zij een gastles watermanagement. Daarnaast gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een informatiefolder en een gedicht over de Ramp. Het eindresultaat werd op 7 februari 2025 gepresenteerd aan de adviseur Erfgoed van de gemeente Goeree-Overflakkee. De leerlingen hadden erg hun best gedaan; er zaten prachtige gedichten en folders bij. Martina Westdorp, docent geschiedenis en coördinator Up2havo: "Het is belangrijk, zeker in deze regio, om de herdenking van de Watersnoodramp levend te houden. De verhalen over de Ramp hebben echt indruk gemaakt op de leerlingen. Ze waren erg betrokken bij de activiteiten."



Door Internetredactie Omroep Archipel