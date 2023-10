Vacature alert! Allround journalist streekomroep Goeree-Overflakkee

Wij zijn op zoek naar uitbreiding voor ons team! Ben je breed inzetbaar, gedreven en leergierig in de wereld van journalistiek? Dan is wellicht de betaalde functie van allround journalist perfect voor jou!

De streekomroep voor Goeree-Overflakkee is het resultaat van de samenvoeging van FlakkeeNieuws en RTV SLOGO. Ons doel is het leveren van hoogwaardige en relevante nieuwsberichtgeving via internet, radio en tv. In het kader van onze lopende professionalisering zoeken we vanaf 2024 gedreven allround journalisten.

Als allround journalist ben je de spil in onze nieuwsvoorziening. Onder begeleiding van een nieuwscoördinator ga je samenwerken met bevlogen freelancers en enthousiaste vrijwilligers om een uitgebreide en kwalitatieve nieuwsvoorziening te realiseren.

De job voor jou? Of ken je iemand die perfect past in dit profiel? Meer informatie staat op onze algemene website www.rtvslogo.nl/vacature-allround-journalist. Let op: deze vacature staat open tot 14 november 2023.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws