Vacature: Ettech Montage is op zoek naar een liftmonteur

Ettech Montage B.V. uit Den Bommel is een snel groeiend bedrijf, gespecialiseerd in de modernisering en reparatie van bestaande liftinstallaties. Het team bestaat uit enthousiaste en gedreven techneuten en doeners. Als liftmonteur heb je een zeer interessante, afwisselende baan en een marktconform salaris. Je hebt veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid waarin veiligheid centraal staat. Het bedrijf stelt kwaliteit voorop en onderhoudt een goede relatie met de klant, opdrachtgever en bewoners.

Kom jij het team versterken?

Liftmonteur (m/v) 38 uur p/w

Werkzaamheden

Moderniseren van alle soorten liftinstallaties, zowel elektrisch als hydraulisch en mechanisch. Repareren van liften, en het onderhouden van de liftinstallaties, machinekamer, schacht en kooi.

Keuring assistentie aan de inspecteur van een keurende instantie tijdens een liftkeuring.

Ervaring in techniek is een pré, maar niet noodzakelijk. Je wordt uitgebreid ingewerkt en opgeleid in de lifttechniek.

Wat wij jou bieden

Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden.

Persoonlijke loopbaanbegeleiding.

Auto, laptop en telefoon behoren tot de mogelijkheden.

Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.

Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen.

Functie eisen

Een opleiding liftmonteur (SOL) heeft de voorkeur, maar een afgeronde LTS-opleiding techniek of ervaring in de elektro-, auto,- of werktuigbouw is ook mogelijk.

Beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Beschik je over een servicegerichte instelling.

Kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Ben je een betrouwbare, verantwoordelijke collega.

Heb je geen 9 tot 5-mentaliteit.

Zijn dit jouw kwaliteiten?

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:

Ettech Montage BV

Bosland 17

3258 AC Den Bommel

Of mail naar: montage(at)ettech.nl

Voor vragen: 0187-663325