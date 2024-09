Valpreventie voor 65-plussers: voorkom vallen met eenvoudige tips

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert speciale bijeenkomsten voor 65-plussers gericht op valpreventie. Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische tips gegeven om het risico op vallen te verkleinen, een belangrijk onderwerp voor ouderen om gezond en zelfstandig te blijven.

Bezoekers kunnen deelnemen aan een Valrisicotest en kennismaken met de Smart Floor, een innovatieve vloer die de loopstijl meet en het valrisico analyseert. Daarnaast worden er oefeningen gedemonstreerd door medewerkers van het Sportteam van de gemeente, die ook persoonlijk advies geven over vitaliteit en leefstijl.

De bijeenkomsten zijn niet alleen informatief, maar bieden ook de gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en thee.

Deze bijeenkomsten maken deel uit van de landelijke campagne 'Ik sta sterk', een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De campagne heeft als doel om ouderen en hun omgeving bewust te maken van het valrisico en hen te ondersteunen met preventieve maatregelen.

Er is een bijeenkomst op maandag 30 september 2024, van 13:00 tot 15:00 uur in Verenigingsgebouw Oostdam, Goedereede, Jongkoenstraat 1.

Op woensdag 2 oktober, van 10:00 tot 11:30 uur kan men terecht in Wooncomplex Han de Lignieplein in Herkingen.

Donderdag 3 oktober, van 10:00 tot 11:30 uur is er een bijeenkomst in D'8 Huiskamer, Achthuizen, Pastoor van Luenenstraat 20. Diezelfde dag vindt het ook plaats in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, in Middelharnis.

Deelnemers kunnen zonder afspraak binnenlopen en de toegang is gratis.



Door Internetredactie Omroep Archipel