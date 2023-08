Van dorpsrust naar autowrakken overlast

Den Bommel wordt overspoeld door wrakken van luxe Amerikaanse auto's, zo meldt RTV Rijnmond. Het opslagterrein van het bedrijf Auto America in Den Bommel lijkt tegenwoordig meer op een begraafplaats voor autowrakken. Honderden zwaar beschadigde moderne auto’s, afkomstig uit Amerika en Canada, staan dicht tegen elkaar opgesteld en wachten op verdere transport naar Oost-Europa.

De rustige dorpsgemeenschap van Den Bommel werd een jaar geleden voor het eerst geconfronteerd met het nieuwe bedrijf, nadat het terrein jarenlang leeg stond. Het herbergt nu een verzameling van kapotte auto's, variërend van grote Amerikaanse SUV's tot luxe Europese merken. De wrakken worden verscheept naar landen met goedkope arbeidskrachten, waar ze worden gerepareerd en op de openbare weg mogen rijden na keuring in Duitsland.

De situatie heeft geleid tot diverse klachten van de lokale gemeenschap, zoals vrachtwagens met buitenlandse kentekens die het gebied overspoelen en voor overlast zorgen. De aanwezigheid van oliesporen, geluidsoverlast en het blokkeren van toegangswegen door autowrakken hebben de ontevredenheid van de omwonenden vergroot. Ondanks enkele stappen van de lokale overheid om de situatie aan te pakken, blijft de situatie uitdagend. De eigenaar van Auto America, een van de grootste importeurs van Amerikaanse wrakauto's in Nederland, erkent de problemen en zet zich in om de overlast te verminderen, maar benadrukt dat hun bedrijf een rol speelt in de internationale autohandel en niet van plan is te vertrekken.

Voor het volledige artikel, zie RTV Rijnmond.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws