Van spare tot strike met Bowlingvereniging Middelharnis

Eind januari 2025 was Bowlingvereniging Middelharnis te gast in het radioprogramma Op de Hoagte. De vereniging is al 35 jaar actief sinds de oprichting op 27 oktober 1989 en heeft sindsdien een grote rol gespeeld in het bowlen op Goeree-Overflakkee.

De vereniging werd opgericht kort na de opening van de bowlingbanen in de Staver. "Ja, dat was precies op het moment dat de Staver zijn deuren opende met de zes bowlingbanen," vertelt voorzitter Ronald Offerhaus. Met 51 leden op het moment van oprichting had de vereniging meteen een stevige basis, en die is sindsdien gegroeid, al is er altijd ruimte voor meer enthousiaste bowlers.

Bowlen is een sport die voor verschillende leeftijden toegankelijk is. "Kinderen kunnen vanaf acht jaar lid worden, want vanaf die leeftijd kunnen ze genoeg snelheid aan de bal geven om de pins om te krijgen," legt trainer John Luijendijk uit. Het idee is dat jongeren niet te klein zijn om effectief de ballen over de 18 meter lange baan te rollen, hoewel de kleinere ballen het voor hen wel makkelijker maken.

Vereniging activiteiten

De vereniging organiseert niet alleen interne competities, maar neemt ook deel aan verschillende toernooien. Elke week is er een interne league, en één keer per jaar wordt het populaire middenstandstoernooi georganiseerd. Dit toernooi is bijzonder omdat het bedrijven en andere niet-bowlers de kans geeft om kennis te maken met de sport. Dit jaar namen maar liefst 108 teams van drie spelers deel. Het toernooi werd verdeeld over zes avonden vanwege de grote deelname.

Naast de interne evenementen doet de vereniging mee aan de Nationale League van de Nederlandse Bowling Federatie, waarin ze strijden tegen andere verenigingen in divisies. Momenteel speelt de vereniging in de derde divisie, de laagste divisie, maar ze streven er altijd naar om zich te verbeteren en hoger te komen.

Bowlen op nationaal niveau

De nationale competities worden georganiseerd met zeven games per dag tegen verschillende tegenstanders, en dat acht keer per jaar. De competitie heeft verschillende divisies, van de topklasse tot de derde divisie, waar Bowlingvereniging Middelharnis momenteel speelt. De scores in de derde divisie liggen gemiddeld rond de 180 pins per game, wat voor veel leden een flinke uitdaging is.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de individuele technieken, vooral tijdens de trainingen. "We leren de juiste aanloop en het juiste gebruik van de vingers om de bal goed weg te gooien," vertelt John, die de trainingen binnen de vereniging verzorgt. "Het belangrijkste is de techniek; hoe goed de bal op de pins komt en hoe je de energie van de bal naar de pins overbrengt."

Training en techniek

John Luijendijk legt uit dat bowlen op hoog niveau veel meer is dan alleen een bal zo hard mogelijk gooien. "De techniek is cruciaal. Het gaat niet alleen om snelheid, maar vooral om precisie. De bal moet goed de pins raken om de juiste score te halen." Voor leden die hun techniek willen verbeteren, biedt de vereniging elke week trainingsavonden aan. Op deze avonden krijgen zowel jeugdleden als senioren coaching op hun eigen niveau.

De sport kent wel enkele blessurerisico's, hoewel dit vaak afhankelijk is van het materiaal en de techniek. "Blessures komen zelden voor, maar als de bal niet goed past, kan dat wel problemen veroorzaken, vooral bij kinderen die snel groeien," vertelt een ander lid.

De toekomst van bowlingvereniging Middelharnis

Met een rijke geschiedenis van 35 jaar blijft de vereniging actief in de gemeenschap en doet ze er alles aan om zowel jong als oud de kans te geven om zich te ontwikkelen in de sport. De bowlingbanen in Middelharnis blijven een populaire plek voor zowel recreatieve spelers als serieuze competitiespelers.

Bowlingvereniging Middelharnis lijkt goed gepositioneerd voor de toekomst, zowel op competitief vlak als in hun rol in het introduceren van nieuwe leden aan de sport. Wie weet wat de volgende 35 jaar zullen brengen voor deze gepassioneerde groep bowlers.

Door Internetredactie Omroep Archipel