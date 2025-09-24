Van Weel-Bethesda zet nieuwe stap in MDL-zorg met eigen vakgroep

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt een nieuwe maagdarmlever (MDL) vakgroep opgezet, waarbij Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) een centrale rol krijgen. Zij behandelen patiënten op de verpleegafdeling en polikliniek, bouwen langdurige zorgrelaties op en coördineren de behandeling in teamverband. MDL-arts Wilmar de Graaf is nauw betrokken bij de opbouw van de nieuwe MDL-vakgroep en vertelt erover.

In veel ziekenhuizen lopen arts-assistenten visite op de afdeling, maar in Dirksland is het de bedoeling dat dit straks door PA’s en VS’en wordt gedaan, uiteraard in nauwe samenwerking met de medisch specialist. “PA’s en VS’en zullen de vaste gezichten op de afdeling zijn en de belangrijkste contactpersoon voor de patiënt op de polikliniek,” zegt MDL-arts Wilmar de Graaf. “Voor patiënten met chronische aandoeningen is die continuïteit ontzettend waardevol. PA’s en VS’en kunnen een band opbouwen, de verschillende fases van de ziekte volgen en de zorg coördineren binnen het team.”

Eigen aandachtsgebieden

De functie is breed en biedt ruimte voor specialisatie. Een belangrijk aandachtsgebied is de zorg voor poliklinische patiënten met chronische darmziekten (IBD), leverziekten en chronische maag en darmklachten. Deze patiënten blijven vaak jarenlang onder controle in het ziekenhuis. PA’s en VS’en begeleiden hen bij opvlammingen, bij medicatieaanpassingen en met de impact van hun aandoening op het dagelijks leven. “Het mooie is dat je in deze rol echt betrokken bent bij de lange termijn gezondheid van een patiënt,” zegt Wilmar.

Ook binnen de oncologie is hun rol cruciaal: ze helpen bij het opstellen van behandelplannen, stemmen deze af in multidisciplinaire overleggen en begeleiden patiënten door intensieve trajecten. In regionale overleggen vervullen PA’s en VS’en een coördinerende rol en zijn ze het aanspreekpunt tussen verschillende disciplines, zoals chirurgen en diëtisten.

Gevarieerd werk

Het werk is veelzijdig: van klinische zorg op de afdeling en consulten, tot eigen spreekuren op de polikliniek en uiteindelijk een eigen patiëntenpopulatie. “Als BIG-geregistreerde zorgprofessionals functioneren PA’s en VS’en volledig zelfstandig,” legt Wilmar uit. “In Het Van Weel-Bethesda krijgen ze bovendien echt de tijd om te luisteren naar patiënten. Niet alleen om het medische stuk te behandelen, maar ook de impact van de ziekte op iemands leven. Dat maakt de zorg persoonlijker én kwalitatief beter.”

Wat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis uniek maakt, is dat PA’s en VS’en hier onderdeel zijn van de medische staf. Samen vormen zij bovendien een eigen vakgroep. Daardoor zijn ze goed ingebed, kunnen ze sparren met collega’s, hun rol vormgeven binnen een groot team en participeren op ziekenhuisbreed beleidsniveau.

Bouwen aan de toekomst

De nieuwe MDL-vakgroep is volop in ontwikkeling. “Het mooie is dat alles vanaf de basis wordt opgebouwd,” zegt Wilmar. “Daardoor kunnen we rekening houden met individuele wensen, zoals werk-privébalans en verdeling van aandachtsgebieden. Samen met de collega’s bepaal je hoe de functie eruitziet. Dat is bijzonder en maakt het ontzettend aantrekkelijk om hier te werken.”

