Van Weel-Bethesda Ziekenhuis digitaliseert poliklinieken

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft op 29 september 2025 de vernieuwde polikliniek van de toekomst geopend. Met één centrale balie op zogenoemde polipleinen en een uniforme werkwijze wil het ziekenhuis de zorg overzichtelijker maken en patiënten meer controle geven over hun eigen zorgproces. Dit betekent dat afspraken maken, inchecken en het opvolgen van consulten op dezelfde manier verlopen, wat zowel patiënten als zorgverleners ten goede komt.

Patiënten kunnen via het online patiëntenportaal Mijn Van Weel-Bethesda afspraken plannen en via de app BeterDichtbij rechtstreeks contact onderhouden met hun zorgverlener. Ook is het mogelijk om afspraken digitaal te volgen, bijvoorbeeld via beeldbellen, als een fysiek bezoek niet noodzakelijk is. Bij aankomst scannen patiënten een QR-code die ze na online inchecken ontvangen, waarna ze via duidelijke bewegwijzering naar het poliplein worden geleid. Soms kunnen ze vooraf zelf vitale waarden meten bij een zelfmeetkiosk, waardoor de arts al met belangrijke informatie aan het consult begint.

Het ziekenhuis erkent dat digitale zorg niet voor iedereen vanzelfsprekend is en biedt daarom hulp aan bij de incheckzuilen en centrale balies. Ook is het nieuwe DigiPunt in Dirksland geopend om patiënten stap voor stap wegwijs te maken in het gebruik van digitale zorgmiddelen. Mocht digitale zorg niet haalbaar zijn, dan is er altijd een alternatief.

Volgens Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur, speelt het Van Weel-Bethesda met deze vernieuwingen in op de stijgende zorgvraag en het toenemende tekort aan zorgprofessionals. Tegelijkertijd blijft het ziekenhuis persoonlijke aandacht centraal stellen en wil het zorg dichtbij huis waarborgen voor de toekomst.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel