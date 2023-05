Vanaf 3 mei: GGD-priklocatie HPV en corona in het Haegse Huus

Woensdag 3 mei 2023 opent de GGD Rotterdam-Rijnmond een tijdelijke priklocatie in het Haegse Huus in Stellendam. Wie in aanmerking komt voor een HPV- of coronavaccinatie, kan hier binnenlopen voor een prik en/of voor vragen over deze vaccinaties.

HPV-vaccinatie voor jongvolwassenen van 19 t/m 26 jaar

Jongvolwassenen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV) ontvingen begin dit jaar een uitnodiging voor een gratis HPV-vaccinatie. Zij kunnen deze vaccinatie alleen in 2023 gratis halen. De vaccinatie bestaat uit twee prikken met een tussentijd van een half jaar. Wanneer de eerste prik vóór 1 juli wordt gehaald, zijn beide prikken nog gratis.

Waarom HPV-vaccinatie?

HPV is de afkorting van 'humaan papillomavirus'. Het is een heel besmettelijk virus dat 6 soorten kanker kan veroorzaken: baarmoederhalskanker, kanker van de mond- en keelholte, schaamlip-, anus-, penis- en vaginakanker. Bijna iedereen raakt ergens in zijn leven besmet met HPV en meestal heeft dit geen ernstige gevolgen. Maar toch zijn er jaarlijks ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen die door HPV een vorm van kanker ontwikkelen. Door vaccinatie is dit grotendeels te voorkomen. De vormen van kanker die door HPV veroorzaakt worden, zijn de enige vormen van kanker waar een vaccinatie tegen bestaat.

Kijk voor meer informatie op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/hpv19-26.

Coronaprik

Voor iedereen van 12 jaar of ouder die nog niet is gevaccineerd tegen corona, de basisserie nog niet heeft afgerond, of alsnog de herhaalprik wil, is het mogelijk de coronaprik alsnog te krijgen. Een afspraak is niet nodig, maar wel mogelijk via 0800 – 7070 of via www.planjeprik.nl.

Meer informatie en alle andere priklocaties in de regio vindt u op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/coronavaccinatie.

Adres en openingstijden Haegse Huus

Het Haegse Huus

Haagsestraat 4A

3251 CP Stellendam

De vaccinatielocatie is open op woensdagen in mei en juni van 09:00 tot 16:00 uur. Let op: alleen op woensdag 7 juni gesloten. Laatste openingsdag is 28 juni.

Vragen of meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van www.ggdrotterdamrijnmond.nl of bel het GGD Rotterdam-Rijnmond informatienummer: 010 – 443 80 31.