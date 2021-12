Vandalen laten spoor van vernielingen achter

De ondernemers in het centrum van Ouddorp zijn zondagmorgen 19 december 2021 geconfronteerd met vandalisme. Alsof het zware nieuws van de avond ervoor, bijna alle winkels moeten weer weken dicht, niet genoeg was.

In Ouddorp hebben ze hun best gedaan om het centrum mooi aan te kleden met verlichte kerstbomen. Er is veel tijd en geld ingestoken. Blijkbaar zag niet iedereen in hoe waardevol deze investering is van de Ouddorpse ondernemers. In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december 2021 zijn veel kerstbomen losgemaakt, overgoten met benzine en geprobeerd in de brand te steken, inclusief de timerverlichting. De te hulp geschoten brandweer wist erger te voorkomen.

In het centrum hangen camera’s die de verdachten mogelijk in beeld hebben. De beelden worden uitgelezen en worden overgedragen aan de politie. De Ouddorpse ondernemers roepen de daders op zich te melden.