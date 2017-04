Vandalen vernielen stroomkast Oranjevereniging

Het scheelde weinig of een groot gedeelte van Dirksland had het zonder Koningsdagverlichting moeten doen. In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april 2017 hebben vandalen een stroomkast bij de Ring vernield. Deze kast is eigendom van de Oranjevereniging en is zodanig vernield dat maken geen optie is.

Aangezien vandalisme niet onder de verzekering valt draait de vereniging op voor de kosten die geschat zijn op € 500,-. De Oranjevereniging heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De stroomkast is met wat hulpmiddelen tijdelijk werkend gemaakt.