Vandalisme op strand Den Bommel

Op het strandje van Den Bommel, dat door de Bommelaars Bommelbeach wordt genoemd, is in het weekend van zaterdag 3 op zondag 4 oktober 2020 vandalisme gepleegd. Een groep personen vond het nodig om bijna alle houten meubels, het fietsenrek en de afrastering van het voetbalveldje te slopen en grotendeels op te stoken. Ook een stenen barbecue is gesloopt.

Alles wat gesloopt is was eerder mogelijk gemaakt in samenwerking met de Bommelse dorpsraad en de gemeente. De meubels zijn door vrijwilligers gemaakt en worden door dezelfde mensen jaarlijks onderhouden en geverfd.

Weet u wie de daders zijn?

De Bommelaars roepen iedereen op die iets heeft gezien of andere tips heeft die kunnen leiden tot de daders dit te melden bij de mensen die het strandje beheren of bij de dorpsraad. Rechtstreek melden bij de politie kan natuurlijk ook, er is inmiddels aangifte gedaan.