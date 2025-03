Veel animo voor NLdoet op Goeree-Overflakkee

Op 14 en 15 maart 2025 vond de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats, georganiseerd door het Oranje Fonds. Op diverse locaties op Goeree-Overflakkee waren er uiteenlopende activiteiten, zoals het beschilderen van rompertjes voor de kraamafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en verschillende kluswerkzaamheden op De Bonte Koe.

Vrijwilligers in actie

Op zorgboerderij De Bonte Koe staken vrijwilligers de handen uit de mouwen. “Wij zijn hier met onze eigen club, Kiwanis Goeree-Overflakkee, en zoeken altijd een goed doel dat iets met kinderen te maken heeft. Daarom doen we vandaag mee aan NLdoet,” vertelt voorzitter Johan Melissant. Dankzij een donatie van het Oranje Fonds kon de zorgboerderij materialen aanschaffen die nodig waren voor de klusdag.

Diverse werkzaamheden

Denise, een cliënt van de Gemiva-zorgboerderij, lichtte toe welke taken op de planning stonden: “We bouwen een schuilplaats voor de schapen, leggen paden aan zodat rolstoelgebruikers makkelijker door de groente- en fruittuintjes kunnen rijden en spannen netten over de kersenbomen om te voorkomen dat vogels de kersen opeten.” Ook boer Ard van der Spek, eigenaar van de boerderij, de stallen, het land en de dieren, hielp enthousiast mee. “Er is hier altijd wel iets op te knappen, maar extra hulp zoals vandaag is ontzettend welkom,” zegt Van der Spek.

Creativiteit bij de Geldershof

In woonzorgcentrum De Geldershof in Dirksland stond een heel andere activiteit op het programma. Een groep enthousiaste dames versierde rompertjes voor pasgeboren baby’s. Deelnemers Jacqueline en Ursula leggen uit: “De rompertjes worden aan de kraamafdeling geschonken en als cadeautje gegeven aan kersverse ouders. Daarnaast is het gewoon een leuke en zinvolle manier om je ochtend door te brengen.”

Met initiatieven als deze bewees NLdoet opnieuw zijn waarde: door heel Nederland zetten vrijwilligers zich in om een verschil te maken.



Door Internetredactie Omroep Archipel