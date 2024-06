Veel dankbaarheid voor vrijwilligers

Curamare is een nieuwe campagne gestart om vrijwilligers te werven voor mantelzorg in de dorpen Dirksland, Herkingen en Melissant. Deze pilot is gelanceerd met een huis-aan-huis folder die later zal worden uitgebreid naar de rest van het eiland.

Vrijwilligerswerk komt in vele vormen en maten. Het werk varieert van het bieden van gezelschap tot praktische hulp in en om het huis. Naast de voldoening die het helpen van anderen biedt, kunnen vrijwilligers rekenen op veel dankbaarheid.



Door Internetredactie Omroep Archipel