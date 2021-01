Veel hulpverlening op de been voor verlaten kinderfiets

Op zondagmiddag 3 januari 2021 zijn verschillende hulpverleningsdiensten uitgerukt naar de Duivenwaardsedijk in de polder bij Nieuwe-Tonge. Een voorbijganger trof daar rond 14:30 uur een verlaten kinderfiets aan nabij een sloot. Naast de brandweer van Nieuwe-Tonge en de politie kwam ook het oppervlaktewater reddingsteam van de brandweer uit Herkingen ter plaatse.

Een verlaten kinderfiets, midden in de polder was genoeg reden voor de hulpverleningsdiensten om de melding uiterst serieus te nemen. De vrees was dat een kind in de sloot terecht was gekomen. Op het moment dat het gespecialiseerde team van de brandweer een paar zoekslagen had gemaakt kwam het bericht dat het kind in goede gezondheid was aangetroffen en niet in de sloot terecht was gekomen.