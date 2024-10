Veel interesse in registratie als contactpersoon graf Herkingen

Al 75 mensen hebben zich geregistreerd als contactpersoon van een graf op de begraafplaats van Herkingen. Dat gebeurde na een oproep van de gemeente. Desondanks zijn er van veel graven helaas nog geen nabestaanden bekend. Daarom organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst is op woensdagavond 13 november 2024 van 19:00 tot 20:30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in verenigingsgebouw Ons Huis, Kaaidijk 26. Daar kunnen inwoners uitleg krijgen over het traject. Ook is er hulp bij het invullen van een registratieformulier.

Missende gegevens

De gemeente zoekt vanaf juni contact met nabestaanden van overledenen in een groot aantal oude graven in Herkingen. In de gemeentelijke administratie missen namelijk contactgegevens van rechthebbenden of belanghebbenden van graven. Dat is bijvoorbeeld omdat de eerder geregistreerde bron is verhuisd of is overleden.

De gemeente wil dit administratieve traject zorgvuldig doorlopen. Daarom hebben nabestaanden tot 30 juni 2025 de tijd om te reageren. Op de begraafplaats is de oproep duidelijk te vinden. Ook staat op www.goeree-overflakkee.nl/gravenherkingen meer informatie over de zoektocht van de gemeente.

De gemeente vindt het belangrijk om de administratie actueel te krijgen en te houden. Zo kan ze bij bijvoorbeeld een calamiteit of het verlengen van de graftermijn contact zoeken met een rechthebbende of belanghebbende. De gemeente wil ook graag weten of er nog belangstelling is voor deze graven. De gemeente begint op de begraafplaats van Herkingen met de uitvraag. Andere begraafplaatsen volgen later.



Door Internetredactie Omroep Archipel