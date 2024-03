Veel inwoners Goeree-Overflakkee actief voor NLDoet

Op 15 en 16 maart 2024 vond het jaarlijkse NLdoet plaats, georganiseerd door het Oranje Fonds in samenwerking met duizenden sociaal maatschappelijke organisaties in Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen. Op Goeree-Overflakkee waren er ook verschillende acties gaande.

Wethouders Berend Jan Bruggeman en Henk van Putten waren actief betrokken bij de activiteiten. Ze hielpen mee met het vullen van goodiebags in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Deze goodiebags, gevuld met kleurplaten, potloden, sleutelhangers en andere leuke items, worden gebruikt om kinderen op de spoedeisende hulp af te leiden en gerust te stellen.

Op Goeree-Overflakkee staat gemeenschapszin hoog in het vaandel. Van zorg tot welzijn, van sport tot cultuur, mensen van verschillende achtergronden en organisaties dragen bij aan het helpen van anderen. De gemeente ondersteunt en stimuleert deze initiatieven van harte.

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt: "De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor onze samenleving. Vrijwilligerswerk bevordert de leefbaarheid, sociale samenhang en levendigheid binnen onze gemeente. Daarom stimuleren en steunen wij sociale initiatieven van harte."

Wethouder Henk van Putten voegt toe: "Door hier vandaag mee te helpen, willen we onze waardering tonen. Niet alleen voor deze actie, maar voor alle vrijwilligers die het hele jaar door aan de slag zijn in onze gemeente."

Ook de CDA fractie was actief in het kader van NLdoet. Bij Tennis Vereniging Ooltgensplaat werd het het tennispark weer speelklaar gemaakt. Met deze actie onderstreept de partij het belang van het verenigingsleven en sport op het hele eiland.

CDA-Raadslid Ellen van Rossum: "Een sportvereniging heeft een belangrijke functie in het dorp. Niet alleen om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het doet echt iets voor de leefbaarheid van het dorp." Fractievoorzitter Daniël Huising vult aan: "Vrijwilligers maken echt het verschil voor een vereniging zoals deze. Zij doen enorm veel zelf in bijvoorbeeld het onderhoud. Als CDA vinden we dat de gemeente hen niet in de steek moet laten en dat er meer prioriteit gegeven dient te worden aan het bijdragen aan een kwaliteitsimpuls van de accommodaties van alle sportverenigingen."

In december diende de CDA-fractie een motie in voor een kwaliteitsimpuls van de verenigingen. Die werd unaniem gesteund in de gemeenteraad.

Op Goeree-Overflakkee is hulp vragen of bieden gemakkelijk via Govoorelkaar, het vrijwilligersplatform van de gemeente. Angelique van der Poel speelt als matchmaker een cruciale rol bij het verbinden van hulpvragers en hulpaanbieders: "Op GOvoorelkaar kunnen organisaties of particulieren hun hulpvraag plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een oproep van iemand die hulp zoekt bij de reparatie van zijn computer of onderhoud van zijn tuin. Mensen die wat tijd over hebben en graag iets voor een ander willen doen, kunnen dan via ons platform reageren op een oproep. Een veilige en overzichtelijke manier om hulpvrager en hulpaanbieder met elkaar in contact te brengen."



Door Internetredactie Omroep Archipel