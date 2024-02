Veel lichtmasten van de gemeente worden vervangen

De monteurs van CityTec zijn de komende maanden druk bezig met het vervangen van 481 lichtmasten in verschillende plaatsen op Goeree-Overflakkee.

De masten die worden vervangen, zijn aan het einde van hun levensduur of vertonen gebreken na inspectie, waardoor vervanging noodzakelijk is. De werkwijze is elke keer hetzelfde. De monteurs maken de kabel in de oude mast los en trekken de mast uit de grond. Vervolgens zetten ze het armatuur, het bovenste deel van de lantaarnpaal waar de lamp in zit, op de nieuwe mast. Daarna plaatsen de monteurs de nieuwe mast en sluiten ze de lantaarnpaal weer aan op het netwerk.

De monteurs van CityTec zijn begonnen in Ooltgensplaat en zullen dorp na dorp het hele eiland doorgaan. Per dag vervangen ze 6 tot 8 masten. In Ouddorp worden de meeste lichtmasten vervangen: 127 stuks. Eind februari is Ouddorp aan de beurt en in juni eindigt de grote vervangingsklus in Middelharnis, waar nog 85 palen aan vervanging toe zijn.

Op Goeree-Overflakkee staan ongeveer 12.000 lantaarnpalen die door de gemeente worden beheerd. In dit aantal zitten ook masten van Waterschap Hollandse Delta (726) en woningcorporatie Oost West Wonen (767). De provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben de lantaarnpalen langs N-wegen in beheer.

Een klein aantal van de te vervangen masten staat in de tuin of op het terrein van een inwoner. Is dat het geval, en staat de lantaarnpaal op de lijst voor vervanging? Dan stuurt de gemeente de bewoners vooraf een brief over de werkzaamheden.



Door Internetredactie Omroep Archipel