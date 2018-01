Veel meer bezoekers bij gratis milieustraten

Meer particulieren storten afval, nu het gratis mag worden aangeboden bij de milieustraten in Middelharnis en Goedereede. In januari 2018 zijn vier keer zoveel bezoekers geteld als in dezelfde periode vorig jaar. Hoeveel extra afval dit oplevert, wordt pas over een paar maanden bekend. Maar de gemeente rekent op een flinke toename.

Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt sinds 1 januari geen vergoeding meer voor particulier grof huishoudelijk afval. En dat is goed te merken, aldus depothouder Wim Buth van de vuilstort in Middelharnis. "Vooral op zaterdag is het druk: dan staat een lange rij auto's te wachten voor de ingang van de milieustraat. Afgelopen zaterdag kregen we 150 auto’s in drie uur tijd. Een enorme explosie! Er was een wachttijd van zeker een kwartier."

Weegbrug

De wachtrij heeft volgens de depothouder niet tot irritatie bij de particulieren geleid, maar dat had volgens hem wel gekund omdat sommige mensen de rij omzeilden en de linkeringang namen. "Vroeger was links de ingang voor de gratis inzameling, en moest je rechts aansluiten voor de weegbrug. Nu kan iedereen gratis naar binnen door de rechteringang, maar dat was nog niet voor iedereen duidelijk."

Hij constateert dat nu meer schoon houtafval wordt ingeleverd, maar ook schuttingen, bielzen en matrassen. Materialen waar tot vorig jaar voor betaald moest worden. De inzamelaar verwacht nog meer drukte in de maanden april en mei, als mensen hun tuinen, zolders en schuren gaan opruimen. "Dit waren vroeger al drukke maanden, toen mensen er nog voor moesten betalen. Nu het gratis is, zal het vast helemaal druk worden."

Ophalen

Het is mogelijk om grof huishoudelijk afval wekelijks door de gemeente aan huis op te laten halen. Kijk voor meer informatie op: https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/overzicht-producten-en-diensten_43368/product/afval-grofvuil_579.html Als gevolg van de maatregel haalt de gemeente grof huishoudelijk afval op afroep, naar verwachting vanaf 1 april 2018, eens per maand aan huis op. De gemeente Goeree-Overflakkee wil met deze maatregelen het inleveren van afvalstoffen op de milieustraat bevorderen en de afvalscheiding verbeteren. Daarnaast hoopt de gemeente dat afvaldumpingen in de dorpskernen en buitengebieden stopt.

Uitbreiding van de twee afvaldepots lijkt wenselijk, niet alleen vanwege het toenemende bezoek en het grotere aanbod maar ook vanwege de wens meer grondstoffen uit het afval te kunnen scheiden. Buth. "Nu is de ruimte op het bordes te beperkt voor bijvoorbeeld twee bakken plastic: een voor hard plastic en een bak voor zacht plastic. Maar zomaar uitbereiden kan niet vanwege de ruimte en er is een nieuwe vergunning nodig."

Langere periode

Gemeentelijk woordvoerder Ben Legerstee gaat echter nog niet uit van uitbreiding. Hij verwacht dat het aantal bezoekers zich in de loop van het jaar stabiliseert. "Veel inwoners hebben afval opgespaard en brengen dit in de eerste maanden naar één van de milieustraten. Als blijkt dat over een langere periode het aantal bezoekers hoog blijft, dan kijken we of aanvullende maatregelen nodig zijn."

De woordvoerder stelt dat het lastig is aan te geven of de gratis inzameling van particulier grof vuil de gemeente Goeree-Overflakkee veel extra geld kost. "We verwachten dat de hoeveelheid restafval afneemt en dat bespaart de gemeente geld. Ook leveren bepaalde ingeleverde recyclebare grondstoffen nieuwe inkomsten op. Daardoor verwachten we eigenlijk dat we de afvalstoffenheffing kosten dekkend kunnen houden."

De afvalstoffenheffing was in 2017 € 173,00 voor een eenpersoonshuishouden en € 229,00 voor een meerpersoonshuishouden. In 2018 is dit € 174,00 voor een eenpersoonshuishouden en € 232,00 voor een meerpersoonshuishouden.