Veel mensen op zoek naar vermiste man uit Stellendam

In verband met een vermissing was de politie op zoek naar een 39-jarige man uit Stellendam. Begin van dinsdagavond 29 september 2020 is de man in goede gezondheid aangetroffen.

De politie was zeer onder de indruk van de massale toestroom van vrijwilligers die samen met de hulpdiensten hebben gezocht. De gehele dag zijn veel mensen de straat op gegaan om te helpen zoeken naar de man. Op een gegeven moment waren naar schatting meer dan 100 mensen op de been. Van de brandweer was een speciaal droneteam ter plaatse gekomen.