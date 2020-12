Veel vernielingen op Goeree-Overflakkee door vuurwerk

De politie is druk met het afhandelen van vernielingen die plaats vinden op Goeree-Overflakkee. In Dirksland was het in de derde week van december 2020 ook weer raak. Diverse verkeersborden zijn opgeblazen met vuurwerk.

Hoewel de politie een vermoeden heeft wie achter de vernielingen zitten in Dirksland zijn de verdachten nog niet opgepakt. Het gaat vermoedelijk om jongeren rond de 14 jaar. De schade loopt inmiddels in de duizenden euro’s.