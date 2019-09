Veel water voor Havenconcert Goedereede

De elfde editie van het Havenconcert Goedereede is zaterdag 7 september 2019, deels in het water gevallen. De weersvoorspellingen veranderden met het uur. De verschillende weerapps gaven bovendien allemaal een ander beeld; er was geen peil op te trekken. Het bestuur van de Stichting Havenconcert besloot het daarom aan te kijken en indien noodzakelijk het programma op het laatste moment aan te passen. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd, dat slechts een gedeelte van het geplande programma doorgang heeft kunnen vinden.

Luisterliedjes

Het speciaal voor het concert geplaatste ponton in de Goereese haven, kan vanwege verlies aan geluidkwaliteit, slechts deels overkapt worden. Niet alle leden van Koninklijke Fanfare Apollo, die aanvankelijk het programma zou openen, zouden daarom tijdens hun optreden droog kunnen zitten. Instrumenten ‘met kleppen’, zoals saxofoons en klarinetten, verdragen absoluut geen water. Spelen in de regen was voor Apollo dan ook geen optie.

Presentator Patrick Polie bracht het aanwezige publiek op de hoogte van het besluit om Ernst de Corte, zoon van Jules de Corte en pianist Guus Westdorp het programma om 19:30 uur te laten openen. Zij konden samen wel droog onder de afkapping van het ponton hun optreden verzorgen. Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam, werden de luisterliedjes uit het repertoire van Jules de Corte, die zij ten gehore brachten, door het publiek enorm gewaardeerd. De heren hadden zelf, ondanks de regen, ook veel plezier in hun optreden op het ponton in de bijzonder sfeervolle setting van de Goereese Haven.

Moeite waard

Ondanks de regen waren er toch een kleine driehonderd man, gehuld in plastic poncho’s en gewapend met paraplu’s, op het Havenconcert afgekomen. Westdorp en De Corte vonden het indrukwekkend, dat ze ondanks de weersomstandigheden, het publiek volop zagen genieten van hun liedjes. Dat alleen al maakte de avond voor hen zeer de moeite waard, vertelden ze na afloop. Toen het tegen half negen echter nog regende, ‘het water in de speakers klotste’ en ook de geluidsmensen van Framewave aangaven, dat er nu teveel water was om nog verantwoord te kunnen werken, moest worden besloten, de rest van het concert af te gelasten. Het optreden van Koninklijke Fanfare Apollo, met diverse solisten, onder leiding van hun nieuwe dirigent Anton van Weeren, kwam - zeer spijtig - daarmee te vervallen.

Dank

Het bestuur van de Stichting Havenconcert Goedereede kijkt desondanks terug op een bijzondere avond; een editie met veel water, maar dankt het publiek voor hun aanwezigheid en support. Het was bijzonder om te zien, dat er zoveel mensen het concert een warm hart toedragen.