Veilig appen met uw arts van ziekenhuis Dirksland

In een veilige (gratis) app uw persoonlijke vraag stellen aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of uw eigen arts? Dat is mogelijk voor iedereen in de wijde omgeving van Goeree-Overflakkee en voor een groep patiënten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Via de BeterDichtbij app ontvangt u altijd een betrouwbaar antwoord van het ziekenhuis of eigen arts, zo garandeert Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. “Het is ontzettend fijn dat we onze vertrouwde, regionale zorg nu ook door middel van deze app kunnen bieden. Gewoon via de eigen smartphone of computer, zodat alles ook nog eens rustig na te lezen is. Net als bij WhatsApp, alleen dan met de zekerheid dat de belangrijke zorggegevens alleen voor de eigen arts toegankelijk zijn,” aldus Koos Moerland (voorzitter Raad van Bestuur van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis).

Betrouwbaar antwoord van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of eigen arts

Voor of na een afspraak zitten patiënten vaak met allerlei vragen. Nu kunnen inwoners rond, en patiënten van, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op ieder moment een vraag stellen via de gratis app BeterDichtbij. Dit kan een praktische vraag zijn over een afspraak of parkeren, maar ook een persoonlijke vraag over ziekte of gezondheid. Patiënten bij één van de deelnemende afdelingen, kunnen namelijk worden uitgenodigd direct met hun arts te appen. “Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze zorg ook digitaal aanbieden op het moment dat het onze patiënten uitkomt. Dat kan thuis zijn, maar ook onderweg. Zo hoeven patiënten niet meer voor alles naar het ziekenhuis te reizen of te bellen,” vertelt Koos Moerland.

Sterk beveiligd inloggen en privacy gewaarborgd

Gesprekken die men voert met het ziekenhuis of de arts moeten niet in verkeerde handen vallen. Daarom is BeterDichtbij ontwikkeld met veel aandacht voor de beveiliging en de privacy van gebruikers. “Zelfs als u uw telefoon verliest, kan niemand bij het gesprek dat u heeft gevoerd met ons. Alles wat u vertelt over uw gezondheid, valt net als een afspraak met uw arts onder het medisch beroepsgeheim. Het systeem is specifiek voor het ziekenhuis ontwikkeld en inloggen kan alleen onder de eigen naam, een pincode en een persoonlijke activatiecode die u via sms ontvangt”, legt Koos Moerland uit.

Pilot gestart, later meer afdelingen

De app is voor iedereen in de regio van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gratis te downloaden en te gebruiken voor het stellen van praktische vragen aan het ziekenhuis. Patiënten van de afdelingen gynaecologie en interne geneeskunde (ook diabetes- en oncologiepatiënten) kunnen vanaf maandag 3 juli worden uitgenodigd direct met hun eigen arts te appen. “We zijn nu gestart met deze twee afdelingen. Samen met patiënten en artsen, gaan we leren van het gebruik van BeterDichtbij. Het komende jaar breiden we uit naar meer afdelingen,” sluit Koos Moerland af.