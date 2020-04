Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nu via WhatsApp

Door de Coronacrisis zijn veel slachtoffers van huiselijk geweld thuis komen zitten met hun geweldplegers. Er is altijd iemand die mee luistert. Hierdoor is het lastig om telefonisch contact op te nemen met hulpdiensten. Voor deze mensen heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nu WhatsApp. Het huiselijk geweld spreekuur op WhatsApp is open op dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 12 uur én tussen 14 en 16 uur. Direct bereikbaar via deze link: https://lnkd.in/dSKKbba Tweeten

