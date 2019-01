Veiligheid bij traditionele Nieuwjaarsduik

Op 1 januari starten vele duizenden het nieuwe jaar fris met de Nieuwjaarsduik. Vol enthousiasme duikt men koud water in, dat is niet zonder gevaar. Koudwaterschok is een reactie op koud water die een Nieuwjaarsduik riskant kan maken. Deze reactie treedt vooral op bij een onverwachte duik in koud water. Bereid je dus goed voor op de duik in koud water en duik alleen op plaatsen waar toezicht is.

Verschijnselen van koudwaterschok zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie en paniek.

Honderden Reddingsbrigade lifeguards letten op de veiligheid van de duikers tijdens deze traditionele Nederlandse activiteit. Op 1 januari 2019 starten vrijwilligers van de Reddingsbrigade hun jaar door klaar te staan voor en toe te zien op veiligheid bij verschillende Nieuwjaarsduiken in zee, meren en plassen.

Neem de duik zo veilig mogelijk. Deelnemers aan een Nieuwjaarsduik geeft de Reddingsbrigade deze 7 tips:

1) Duik alleen waar toezicht is

Duik bij een georganiseerde Nieuwjaarsduik waar ook toezicht van de Reddingsbrigade aanwezig is. Ga niet ‘wild duiken’ op locaties waar geen toezicht of hulp in de buurt is.

2) Kom op tijd en wees goed voorbereid

Bekijk de duiklocatie vooraf. Wees op tijd, het verkeer kan druk zijn, neem de tijd om te reizen. Kijk waar je het water in gaat en kom er zo snel mogelijk weer uit. Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en kijk waar je om hulp kunt vragen.

3) Doe een warming-up

Zorg voor een goede warming-up en houd zo lang mogelijk je kleren aan totdat de duik begint.

4) Duik alleen als je je fit voelt.

Als je je niet fit voelt of het medisch niet verantwoord is om te duiken, duik dan niet. Mocht je tijdens of na de duik onwel worden, meld je dan meteen bij de EHBO of een huisartsenpost.

5) Let goed op kinderen en verlies ze niet uit het oog

Door de drukte kunnen kinderen over het hoofd worden gezien. Let daarom altijd goed op (je) kinderen en zorg dat hun veiligheid en welzijn gewaarborgd is.

6) Bescherm jezelf tegen de kou

Zet een muts op; via je hoofd verlies je veel warmte. Heb je het snel koud? Smeer je dan in met vaseline of draag een neopreenpak. Doe bij terugkeer uit het water direct slippers of schoenen aan.

7) Warm goed op na de duik

Zoek een plaats uit de wind, het liefste een warme ruimte. Droog jezelf af en kleed je snel weer aan. Alcohol werkt niet om op te warmen, integendeel. Een koud lichaam in combinatie met alcoholgebruik kan onderkoeling veroorzaken. Neem een warme zoete drank.