Veiligheid in en om je huis, tips en adviezen voor een veiliger leven

Veiligheid in en rondom je huis is een essentieel onderwerp in de donkere wintermaanden voor iedereen. In een recent interview met Ben de Neef in het radiorogramma Op de Hoagte werden belangrijke thema's rondom veiligheid besproken. Ben de Neef, met zijn expertise in veiligheid, gaf inzichten over hoe je zowel je persoonlijke veiligheid kunt verhogen als de veiligheid van je woning kunt waarborgen.

Ben benadrukt dat het gevoel van veiligheid vaak subjectief is: je kunt je veilig voelen, maar dat betekent niet automatisch dat je daadwerkelijk veilig bent. Daarom is het belangrijk om zelf kritisch naar je woning en omgeving te kijken. Wie zijn je buren? Wat speelt er in de buurt? Neem bijvoorbeeld een oudere buurman van 81 jaar, die alleen woont. Hou een oogje in het zeil wanneer jij je buurman een paar dagen niet gezien hebt, omdat dit kan wijzen op een probleem.

Naast je persoonlijke waakzaamheid, kunnen er ook praktische maatregelen genomen worden om je veiligheid in huis te vergroten. Dit begint vaak met eenvoudige, maar effectieve aanpassingen:

Zorg ervoor dat je huis goed verlicht is, zowel binnen als buiten. Vooral voor ouderen kan dit helpen om ongelukken te voorkomen, zoals het vallen in de douche of op een gladde vloer.

Vervang kapotte bedrading direct en gebruik geen tijdelijke oplossingen, zoals zwart tape om kabels. Ook rookmelders zijn cruciaal voor de brandveiligheid. Sinds juni 2023 is het verplicht om in elke woning een rookmelder te hebben, en dit is niet zonder reden. Een rookmelder kan je zelfs midden in de nacht waarschuwen bij brand, waardoor je tijd hebt om te reageren.

Het investeren in een brandblusser of blusdeken kan op het moment dat je het nodig hebt levensreddend zijn.

Ben legt uit dat het vaak moeilijk is om preventiemaatregelen serieus te nemen omdat je ze pas in actie ziet wanneer een incident zich voordoet. Toch is het belangrijk om veiligheid niet als een ‘overbodige luxe’ te zien, maar als een noodzakelijke investering.

Sociale veiligheid

Social veiligheid is vandaag de dag van groot belang. Je bent al betrokken bij de veiligheid van je omgeving door een oogje in het zeil te houden bij buren, met name bij ouderen die misschien eenzaam zijn. Het lijkt misschien een kleine moeite om af en toe naar je buurman te vragen hoe het gaat, maar voor die persoon kan dit veel betekenen. Je kunt bijvoorbeeld je buren je eigen telefoonnummer aanbieden voor noodgevallen, wat hen een stuk rust geeft.

Deze vorm van buurtnetwerk kan niet alleen sociale verbindingen versterken, maar ook de algehele veiligheid verbeteren. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van wie er in je omgeving woont en of iemand misschien wat extra aandacht nodig heeft.

Inbraken

De donkere maanden leiden vaak tot een toename van inbraken. Inbrekers worden vaak aangetrokken door woningen die onbewaakt lijken, zoals huizen met open ramen of deuren. Hierbij wordt nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is om altijd te controleren of je ramen en deuren goed afgesloten zijn, en om kostbare goederen niet in het zicht te laten staan. Met verlichting op timers of camera’s aan de deur kun je inbrekers afschrikken. Zelfs het ophangen van een sticker die waarschuwt voor cameratoezicht kan al voldoende zijn om potentiële inbrekers op andere gedachten te brengen. Ook de moderne deurbelcamera’s die beweging detecteren en automatisch beelden opnemen zijn preventieve maatregelen. Zo kun je altijd in de gaten houden wie er voor je deur staat, zelfs wanneer je niet thuis bent.

Verder is het belangrijk om preventief bezig te zijn met het verhogen van de veiligheid in je buurt. Het is een goed idee om je aan te sluiten bij buurtpreventiegroepen. In sommige regio’s is er bijvoorbeeld samenwerking tussen de buurt en de politie.

Door Internetredactie Omroep Archipel