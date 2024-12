Veiligheidsmaatregelen jaarwisseling: extra ambulances en brandweermensen

Zeker 550 medewerkers van de brandweer, ambulancedienst en meldkamers staan klaar om de jaarwisseling 2024-2025 veilig te laten verlopen.

"We er weer klaar voor, zoals je van ons mag verwachten. Al is het eigenlijk van de zotte dat er zoveel mensen klaar moeten staan voor een crisis die we ook nog zelf organiseren" aldus Arjen Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). "Dit jaar zal niet anders zijn dan andere jaren en zorgt het vuurwerk voor veel schade en letsel. Maar onze mensen moeten, daar waar zij te hulp schieten, hun werk veilig kunnen doen. Hinder ze dan ook niet is mijn dringende oproep."

Bezetting

De meldkamers van de brandweer en ambulancedienst werken dit jaar met 23 centralisten om de, naar verwachting, grote aantallen meldingen te kunnen verwerken. Minder spoedeisende meldingen voor de brandweer worden door vier lokale meldkamers afgehandeld. Gedurende de nacht staan bij de brandweer continu 340 brandweermensen klaar. Alle kazernes en voertuigen van de brandweer zijn volledig bezet om snel te kunnen uitrukken.

Bij de ambulancedienst zijn 27 ambulances beschikbaar, dat zijn er 10 boven de normale bezetting. Voor eventuele grote incidenten zijn daarnaast ook nog 32 piketfunctionarissen inzetbaar. Tijdens de vorige jaarwisseling zijn er 607 meldingen voor de brandweer en 227 meldingen voor de ambulancedienst afgehandeld.

Horeca-controles

In de voorbereidingen op de jaarwisseling is de afdeling Risicobeheersing dit laatste kwartaal van het jaar al bezig met de controles van uitgaansgelegenheden op brandveiligheid en, onder leiding van de DCMR, de opslagen en -verkooppunten voor consumentenvuurwerk. De bijzondere aandacht gaat uit naar de vuurwerkopslagen met daarboven woningen. Ze hebben de gemeenten geadviseerd om deze opslagen in de toekomst niet meer toe te staan.

Door Internetredactie Omroep Archipel