Veiling schilderijen brengt mooi bedrag op voor ziekenhuis

In december 2021 overhandigde kunstenares Jeanet van der Kamp een cheque van € 3.100 aan de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. Het mooie bedrag werd bij elkaar gebracht door het veilen van haar schilderijen.

Kunstenares Jeanet van der Kamp: “Ik woon en werk als kunstenaar in Oude-Tonge. Al langer liep ik met het idee rond om te stoppen met exposeren i.v.m. mijn leeftijd, maar wat doe je met al die schilderijen? Toen ik van Coby Roozemond, die al 8 jaar de exposities in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis regelt, een uitnodiging kreeg om te exposeren, bedacht ik een veiling om een mooi thuis te vinden voor mijn schilderijen. Zo gebruikte ik de expositie in het ziekenhuis om mijn schilderijen in een veiling te koop aan te bieden vanaf € 50. Dat is een succes geworden met als geweldig resultaat een opbrengst van ruim € 3.100. Van de 17 geëxposeerde werken zijn er 20 verkocht! Mijn werken hebben nu een plek bij mensen thuis die er heel blij mee zijn en de stichting kan iets moois doen met deze opbrengst.” De schilderijen zijn online nog te bewonderen op www.jeanetvanderkamp.nl.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

Voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, Karel Olsthoorn, is erg dankbaar voor het mooie initiatief van Jeanet: “Als Stichting kunnen we dit geld inzetten voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in ons ziekenhuis verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zetten wij ons als stichting in om juist die zaken te realiseren.” Het komt regelmatig voor dat mensen in hun testament een bedrag van hun vermogen schenken aan de stichting en daarmee aan het ziekenhuis. Soms omdat ze daar zelf goed verzorgd zijn of gewoon omdat ze het ziekenhuis een warm hart toedragen. Ook zijn er regelmatig hartverwarmende initiatieven zoals die van Jeanet van der Kamp. Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op: www.vrienden.zhsdirksland.nl.